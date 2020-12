Anzeige

NFL-Boss Goodell: Keine Impfungen vor dem Super Bowl NFL-Boss Goodell: Keine Impfungen vor dem Super Bowl

NFL-Boss Roger Goodell plant keinen Vorstoß © GETTY IMAGES/AFP/SID/Maddie Meyer

SID

Laut NFL-Boss Roger Goodell sollen in der laufenden Saison der Football-Profiliga keine Impfungen gegen das Coronavirus mehr vorgenommen werden.

Laut NFL-Boss Roger Goodell sollen in der laufenden Saison der Football-Profiliga keine Impfungen gegen das Coronavirus mehr vorgenommen werden. "Die Angestellten im Gesundheitswesen, Ersthelfer und Personen mit hohem Risiko haben Vorrang", sagte Goodell am Montag (Ortszeit) in Tampa, wo am 7. Februar der 55. Super Bowl (LV) stattfinden wird.

Die NFL gehöre "nicht in diese Kategorien" und plane deshalb keinen Vorstoß. Derzeit werden die Impfstoffe in den USA landesweit an die Krankenhäuser verteilt.

Anzeige

Wie viele Zuschauer beim Finale dabei sein werden, ist noch offen. "Wir werden versuchen, unter Berücksichtigung der Sicherheit so viele Fans wie möglich in das Raymond James Stadium zu holen", so Goodell. Derzeit dürfen bis zu 16.000 Besucher in die Arena.