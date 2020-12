Brasiliens Ex-Nationaltrainer Luxemburgo erneut positiv auf Corona getestet

In Brasilien infiziert sich der ehemalige Fußball-Nationaltrainer Vanderlei Luxemburgo erneut mit Corona, muss ins Krankenhaus. Dazu gibt es einen Trauerfall.

Der 68-Jährige begab sich am Montag in ein Krankenhaus in Sao Paulo, nachdem er zum zweiten Mal positiv auf Corona getestet worden war. Bis zum Abend gab es vom Hospital Sirio Libanes kein offizielles Ärztegutachten.