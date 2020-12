NBA: Zion Williamson und Pelicans besiegen Heat - Chris-Paul-Debüt für Phoenix Suns

Gut eine Woche vor dem NBA-Saisonstart zeigt sich Zion Williamson von den New Orleans Pelicans in Top-Form. Chris Paul überzeugt bem Debüt für die Phoenix Suns.

Zion Williamson von den New Orleans Pelicans hat bei seinem ersten Auftritt in der Pre-Season vollauf überzeugt.

Zion Williamson glänzt bei Pelicans-Sieg gegen Heat

"Es fühlte sich super an, für eine solche Dauer auf dem Platz zu sein", sagte der Power Forward. "Es war ein anderes Gefühl als sonst. Ich denke, ich habe in der vergangenen Saison nur drei oder viermal ein Spiel zu Ende bringen können. Als die Spielzeit zu Ende war, dachte ich fast: Wow es ist eine Weile her!" (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)