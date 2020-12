Mesut Özil vom FC Arsenal darf Führerschein behalten

Am 2. Juli war Mesut Özil auf der Heimfahrt vom Arsenal-Training geblitzt worden und lieferte anschließend eine kuriose Erklärung vor Gericht. Er habe schlicht die Maßeinheit verwechselt und dachte, auf seinem Tacho stünden Stundenkilometer - und keine Meilen pro Stunde.

In seiner Stellungnahme hieß es: "Ich bin deutscher Staatsangehöriger und offensichtlich daran gewöhnt, Fahrzeuge zu fahren, die die Geschwindigkeit in Kilometern und nicht in Meilen pro Stunde anzeigen."