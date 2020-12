Formel 1: Saison 2021 - Änderungen, Termine, Strecken

Was machen die Fahrer jetzt?

Für die meisten Formel-1-Piloten geht es zunächst einmal in den wohlverdienten Urlaub. Die Sportler verbringen die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bei ihren Familien, was speziell nach der Saison 2020 dringend nötig sein dürfte.

Weil der Formel-1-Zirkus aufgrund der Pandemie in einer Blase unterwegs war, die nicht verlassen werden durfte, haben die Fahrer, Mechaniker, Ingenieure, etc. ihre Familien kaum gesehen.

Wo und wann steigen die Formel-1-Tests für 2021?

Und auch bei der Anzahl der Testtage wird sich etwas ändern. Dauerten die Tests in den vergangenen Jahren stets sechs Tage, sind es im kommenden Jahr nur drei. Vom 2. bis zum 4. März wird dann auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona gefahren. Zur Wahl stand auch, die Probefahrten in Bahrain zu veranstalten, was aufgrund der Unsicherheit in Corona-Zeiten und der ohnehin kürzeren Anreise für die hauptsächlich in Europa stationierten Mitarbeiter jedoch wieder verworfen wurde.