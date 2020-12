Serbien entlässt Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic

Ljubisa Tumbakovic ist nicht mehr Trainer der serbischen Nationalmannschaft. Mit ihm scheitert Serbien in den Playoffs zur EM dramatisch an Schottland.

Der nationale Verband FSS teilte am Montag mit, dass man den Vertrag in "beiderseitigem Einvernehmen" beendet habe. "Wir wünschen ihm alles Gute", hieß es in dem FSS-Statement. Der 68-Jährige hatte mit seinem Team die Qualifikation für die EM 2021 verpasst. Im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Schottland hatte es eine Niederlage im Elfmeterschießen gegeben (Ergebnisse der EM-Playoffs im Überblick).