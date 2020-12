Eintracht Frankfurt: Stolpert Adi Hütter über Personalie Ilsanker?

Als Stefan Ilsanker am letzten Transfer im vergangenen Januar von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt kam, war die Rolle schnell klar. Der Österreicher sollte den verletzten Gelson Fernandes ersetzen, der in den letzten Zügen seiner Karriere steckte.

Frankfurt-Coach Hütter schützt Ilsanker

Vor allem nach der Partie in Wolfsburg (1:2) wurde die Kritik an Ilsanker lauter. Den Elfmeter zum Ausgleich hatte der Mittelfeldspieler durch ein unglückliches Handspiel verursacht, beim zweiten Gegentreffer stand er viel zu tief und ging dann den Laufweg von Wout Weghorst nicht mit.

Das Problem ist allerdings inzwischen die Anzahl der Fehler, die Ilsanker macht. In Wolfsburg kam er auf eine katastrophale Zweikampfquote von 38 Prozent, nur 58 Prozent der Pässe fanden den Mitspieler, und er war eben an zwei Gegentoren beteiligt.

Bereits in den Wochen zuvor hatte der Nationalspieler oftmals unglücklich agiert, patzte auch gegen den FC Bayern München (0:5), Union Berlin (3:3) oder mit einer unnötigen Gelben Karte gegen Werder Bremen (1:1). Unerklärlich bleibt vor allem sein Verhalten in Schlussphasen, wenn er sich (zu) tief fallen lässt und dann die Absprache mit den anderen zentralen Mittelfeldspielern offenbar nicht klappt. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Ist Ilsanker wirklich besser als die Konkurrenz?

Ilsanker stand in neun von elf Partien in der Startelf und agierte dabei in drei Begegnungen auf einem guten Niveau. Gegen Hertha BSC (3:1), die TSG Hoffenheim (2:1) und seinen Ex-Klub Leipzig (1:1) zeigte der 31-Jährige, dass er für gewisse Begegnungen der richtige Mann ist.

Dann nämlich, wenn der Gegner mitspielt und ebenfalls den Ball will, sich auf einen offenen Schlagtausch einlässt. Ilsanker kann sich in diesen Momenten als "Wellenbrecher" herauskristallisieren, die Konzentration auf die entscheidenden Zweikämpfe legen und die Mannschaft durchaus pushen.

Ilsanker in vielen Statistiken schwach

Auch die Laufleistungen sind nicht herausragend, in Wolfsburg lief er knapp über zehn Kilometer. Zum Vergleich: Der fünf Minuten früher ausgewechselte Sebastian Rode kratzte an der elf-Kilometer-Marke, Djibril Sow rannte gar über zwölf Kilometer.

Hütter nahm Ilsanker dennoch in Schutz: "Man muss schauen: Welchen Zweikampf gewinnt er? Ist es der entscheidende? Er wird sehr kritisch gesehen. Das wurde Sow in der letzten Saison auch und jetzt finden ihn alle gut. Das ist eben so." Er fügte allerdings an: "Manchmal ist Kritik auch berechtigt. Das lasse ich erstmal so stehen. Ich stehe nicht da und sage, dass alles super ist." (Service: Ergebnisse der Bundesliga)