VBL unterbricht Spielbetrieb der 2. Volleyball-Ligen

Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat den Spielbetrieb in den vier Staffeln der 2. Bundesliga mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Wie die VBL am Montag verkündete, dauert die Unterbrechung bis einschließlich zum 10. Januar 2021. Der Spielbetrieb in der 1. Bundesliga geht indes weiter.