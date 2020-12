3. Liga heute: SV Waldhof Mannheim – SpVgg Unterhaching Vorbericht

Am Dienstag trifft Waldhof Mannheim auf Unterhaching. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Beim TSV 1860 München gab es für den SVW am letzten Spieltag nichts zu holen.

Am Ende stand eine 0:5-Niederlage. Zuletzt kam die SpVgg zu einem 2:0-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern.

In der Abwehr greift beim SV Waldhof Mannheim hinsichtlich 25 Gegentreffer noch nicht jedes Rädchen ins andere. Die Offensive hingegen zeigt sich mit 25 Toren treffsicher. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Waldhof Mannheim lediglich einmal die Optimalausbeute.