Rainbow Six Siege wird ab 16 Jahren freigegeben

Rainbow Six Siege wird verjüngt und bekommt ein neues USK-16-Rating © Ubisoft

Nach fünf Jahren ist es soweit: Rainbow Six Siege wird von der USK in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. Damit steht der Shooter auf einer Ebene mit Counter-Strike.

Rainbow Six Siege ist ab sofort nicht mehr ausschließlich einem erwachsenen Publikum vorbehalten. Am heutigen Montag gab Entwickler und Publisher Ubisoft bekannt, dass der beliebte eSports-Titel von der USK in Berlin (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) neu geprüft und mit sofortiger Wirkung ab 16 Jahren freigegeben wurde.