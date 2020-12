Rhein-Neckar Löwen verlängern mit Isländer Gislason

Der Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen baut weiter auf die Dienste von Ymir Örn Gislason. Der isländische Nationalspieler hat seinen bis zum Sommer 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenführer am Montag bekannt.

Der 23-jährige Gislason war im Februar dieses Jahres zum zweimaligen deutschen Meister gekommen. "Wir haben ehrgeizige Ziele und wollen gemeinsam gerne in den nächsten Jahren wieder Titel gewinnen, da möchte ich einfach dabei sein", sagte der Kreisläufer.

Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen, hält viel vom Isländer. "Ymir hat sich praktisch ohne Anlaufprobleme seine feste Rolle in unserer Mannschaft gesichert. Er ist ein richtiger Kämpfer und wird besonders in unserer Deckung in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Baustein sein", sagte der Weltmeister von 2007.