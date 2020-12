DEL: Saison-Aus für Mannheims Desjardins

Meister Adler Mannheim muss in der am Donnerstag beginnenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne den Kanadier Andrew Desjardins auskommen.

Meister Adler Mannheim muss in der am Donnerstag beginnenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Andrew Desjardins (34) auskommen. Der kanadische Mittelstürmer wird aufgrund einer Hüftverletzung operiert und steht damit in dieser Spielzeit nicht zur Verfügung, wie die Adler am Montag mitteilten.