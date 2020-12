Ski Alpin: Thomas Dreßen beginnt mit Kampf um Comeback

"In den letzten beiden Wochen lag der Schwerpunkt auf der Wundheilung und physiotherapeutischen Maßnahmen", sagte der 27-Jährige am Montag, "jetzt bin ich schon wieder ohne Gehhilfen mobil und freue mich, dass ich mit der Reha nun den nächsten Schritt auf meinem Weg zurück beginnen kann." Dreßen hatte sich Ende November einem arthroskopischen Eingriff am linken Hüftgelenk unterzogen.