EM-Krawalle 2016: Haftstrafen für zwei russische Hooligans

Der Brite Andrew Bache war bei den massiven Krawallen zwischen russischen und englischen Anhängern am 11. Juni 2016 in Marseille so schwer verletzt worden, dass er Hirnschäden erlitt und seither im Rollstuhl sitzt. Bei dem in der Vorwoche eröffneten Prozess in Aix-en-Provence konnte der 55-Jährige nicht anwesend sein und wurde durch seinen Sohn vertreten.