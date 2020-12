Formel 1: Sky verzeichnet Quotenplus - RTL verpasst Vier-Millionen-Schnitt knapp

Sky hat in der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison ein deutliches Quotenplus gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

Der Bezahl-Fernsehsender Sky, ab 2021 alleiniger TV-Rechteinhaber der Formel 1 in Deutschland, hat in der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison ein deutliches Quotenplus gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

In den vergangenen knapp 30 Jahren hielt RTL die Free-TV-Rechte an sämtlichen Formel-1-Rennen. Bei der 533. und zumindest vorerst letzten Übertragung des Kölner Privatsenders waren am Sonntag 3,51 Millionen Zuschauer dabei. Damit verpasste RTL über das Jahr gesehen mit 3,98 Millionen knapp den Wert von vier Millionen Zuschauern pro Rennen. Diese Marke hatte RTL in der Saison 2019 exakt erreicht.