Dota2: Gewinner der EPIC League stehen fest

Die russische eSports-Organisation Virtus.pro gewinnt nach über zwei Jahren wieder ein Major-Event in Dota 2. Im Finale der EPIC League lieferte sich das CIS-Team einen nervenaufreibenden Schlagabtausch mit dem aktuellen Weltmeister OG. Auch die schwedische Organisation Alliance geht nicht leer aus und holt sich den Titel in Liga Zwei.

Virtus.pro bezwingt Weltmeister OG

Virtus.pro scheinen mit ihrem neuen Roster die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Erst im November beförderten die Verantwortlichen das Nachwuchsteam VP.Prodigy zu ihrem Main-Roster. In der EPIC League, in der es um 500.000 US-Dollar ging, erwischten sie einen Traumstart und erreichten mühelos das Finale. Rekordweltmeister OG fand nach anfänglichen Schwächen erst in den Playoffs zu altbekannter Stärke.