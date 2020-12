FC Bayern: Kimmich zurück im Mannschaftstraining

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich ist zurück im Mannschaftstraining bei Triple-Gewinner Bayern München. Wie der Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 25-Jährige am Montagvormittag erstmals nach seiner Knie-Operation wieder eine Einheit mit dem Team auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Kimmich hatte sich am 7. November beim Auswärtssieg bei Borussia Dortmund (3:2) eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen.