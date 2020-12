PSG weitet eSports-Engagement mit einer Online-Academy aus

PSG möchte es allen FIFA- und Brawl-Stars-Spielern ermöglichen, sich durch Onlinetraining in den jeweiligen Games zu verbessern © PSG / esports insider

FIFA, League of Legends & Dota 2 - Paris Saint-Germain hat in allen wichtigen eSports-Disziplinen die Finger drin. Nun startet der Fußballclub eine eigene Online Academy.

Wer in FIFA oder Brawl Stars besser werden möchte, kann sich in Zukunft an Paris Saint-Germain wenden. Der weltberühmte Ligue1-Fußballclub hat sich dazu entschieden, das eigene eSports-Engagement auszuweiten und gründete eine eigene Online-Academy. Wie funktioniert das Ganze?