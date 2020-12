Darts-WM 2021 LIVE: Heute mit Peter Wright im TV & Livestream

Die PDC Darts-WM 2021 startet am Dienstag mit vier Duellen. Titelverteidiger Peter Wright geht in seinem Auftaktmatch als klarer Favorit in die Partie.

Darts-WM 2021: Peter Wright macht den Auftakt

Steve Beaton absolviert 30. Darts-WM

Am ersten Turniertag trifft zudem Steve Beaton, der "Bronzed Adonis", auf den Brasilianer Diogo Portela. Beaton ist eine Darts-Institution. 1996 gewann er die WM des Verbandes BDO. In diesem Jahr bestreitet er seine 30. Weltmeisterschaft. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 )

Darts-WM 2021 - Die Partien des ersten Tages:

15.12.2020 ab 19:00 Uhr:

Steve West (ENG) vs. Amit Gilitwala (IND)

Steve Beaton (ENG) vs. Diogo Portela (JAM)

Jeff Smith (ENG) vs. Keane Berry (IRL)

Peter Wright (SCO) vs. West / Gilitwala (ENG / IND)