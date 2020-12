Borussia Dortmund, Edin Terzic - das ist der neue Trainer des BVB

"Für Nervosität fehlt mir die Zeit. Ich habe viele Nachrichten bekommen, aber es ist eben so viel zu tun", sagte der neue BVB-Coach Edin Terzic bei seiner Vorstellung am Montag .

BVB verpflichtete Terzic bewusst

Terzic bereits während aktiver Zeit BVB-Jugendcoach

In der Folge fragte er Terzic, ob er nicht sein Co-Trainer werden wolle, als Bilic bei Besiktas Istanbul anheuerte. "Ich weiß noch, wie du bei mir gesessen bist und mir gesagt hast, dass du ein Angebot aus dem Ausland hast und gefragt hast, ob du die Freigabe bekommst", erinnerte sich Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bei der PK am Montag, die er gemeinsam mit Terzic bestritt: "Da standen wir natürlich nicht im Weg, wir haben dich dann zurückgeholt und als Fachmann kennengelernt. Und auch als guten Typen, der die nötigen Emotionen mitbringt."

Terzic soll Feuer der Mannschaft entfachen

"Ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund"

"Es ging jetzt alles sehr schnell, wir mussten uns viele Gedanken machen. Wir müssen jetzt unbedingt eine Reaktion zeigen, das war nicht Borussia Dortmund, was wir am Samstag gezeigt haben. Wir wollen Morgen ein anderes Gesicht zeigen", bekräftigte Terzic.

Bei einem können sich alle Fans des BVB sicher sein, der neue Coach ist einer, dem der Klub am Herzen liegt: "Es ist eine unglaubliche Situation. Ich bin 30 Kilometer von hier geboren und war als Neunjähriger zum ersten Mal hier im Stadion. Trotzdem habe ich nicht einmal geträumt, dass ich hier in solch einer Position sein werde. Ich habe hier aber gemerkt, wie schnell es gehen kann. Zwischenzeitlich habe ich eine Fernbeziehung zum BVB geführt und als Co-Trainer hat es mir dann unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist ein so großer Verein mit einer unglaublichen Bedeutung in der Region."