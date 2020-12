"Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk": Rollstuhlbasketballerin Groß darf nach Tokio

Groß darf in Tokio im nächsten Jahr an den Start gehen © Steffie Wunderl/Steffie Wunderl/Steffie Wunderl/Stephanie Wunderl

Aufatmen bei den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen: Barbara Groß darf nun doch an den Paralympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Aufatmen bei den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen: Die langjährige Nationalspielerin Barbara Groß darf nun doch an den Paralympischen Spielen in Tokio (24. August bis 5. September) teilnehmen. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag mit. Groß hatte Ende Juli die Nachricht erhalten, dass sie die neuen Vorgaben des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) nicht erfülle.