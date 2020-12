Sky: 5G-Mobilfunktest bei Düsseldorf-Osnabrück

Beim Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück am Mittwoch testen Sky und Vodafone die 5G-Mobilfunktechnik zum ersten Mal live.

Beim Fußball-Zweitligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück am Mittwoch testen Sky und Vodafone die 5G-Mobilfunktechnik zum ersten Mal im Live-Einsatz. Die Merkur Spiel-Arena ist dafür zu einem der ersten 5G-Stadien in Deutschland aufgerüstet. Dies gab Sky am Montag bekannt.