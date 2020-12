BVB: Gladbach-Trainer Marco Rose soll Wunschlösung sein

"Er steht am Anfang einer großen Karriere, nicht mehr und nicht weniger", sagte Hans Meyer am Sonntag über Gladbachs Trainer Marco Rose im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 .

Rose besitzt Ausstiegsklausel im Sommer 2021

"Momentan ist er beim richtigen Verein, das soll auch so bleiben. Er passt perfekt zu Borussia Mönchengladbach. Aber wir kennen ja die Geschichte, dass dann ganz große Vereine kommen und unsere wichtigsten Protagonisten anfragen", sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl erst am Samstag im ZDF -Sportstudio. "Und dann ist es nicht meine Entscheidung. Ein Trainer oder jeder Spieler oder jeder Sportdirektor kann das frei entscheiden."

Es sei eben ein "Reflex, wenn bei den Großen was passiert, ist ein Spieler, Trainer von Gladbach woanders im Gespräch", ergänzte er am Montag in einer Medienrunde. "Wir sind froh, dass Marco bei uns ist, sich für uns entschieden hat. Da werden die Gespräche stattfinden. Ob es dann eine Klausel gibt oder nicht, ist völlig irrelevant, wenn ein Trainer wegwollen würde. Wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen, das ist unser Ziel."