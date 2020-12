2. Bundesliga mit HSV, Bochum, Hannover im TV, Stream, Ticker

Der HSV will nach dem Sieg in Darmstadt gegen den SV Sandhausen zuhause nachlegen. Greuther Fürth kann schon mit einem Remis Tabellenführer werden.

HSV: Schlechte Erinnerungen an Sandhausen

Am 34. Spieltag der vergangenen Saison verspielten die Hamburger beim 1:5 den Relegationsplatz drei und damit die Aufstiegschance kläglich. "Davon müssen wir uns einfach lösen", sagte Thioune. Und weiter: "Es ist Winter, eine neue Saison, ein anderer Trainer und nicht mehr die elf Spieler aus dem letzten Jahr auf dem Platz."

Die Highlights der Freitagsspiele ab 23 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Fraglich ist noch, ob Klaus Gjasula zur Verfügung stehen wird. Der 30 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bekam in Darmstadt einen Schlag auf die Nase und blieb in der Halbzeit in der Kabine (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).