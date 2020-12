Legends of Runeterra: Zweiter Champion für Cosmic Creations da

Zoe wird der insgesamt 47. Champion in Legends of Runeterra werden © Riot Games

Am 16. Dezember kommt "Cosmic Creations" - die neue Expansion für Legends of Runeterra. Drei weitere Champions sind geplant. Nach Victor ist nun Nr. 2 veröffentlicht.

Zoe wird nach Victor der zweite neue Champion für die neu erscheinende Erweiterung "Cosmic Creations" in Legends of Runeterra sein. Die kleine Zauberfee wird Targon zugeordnet werden und damit den Championpool der Region auf sechs erhöhen.

Himmlischer Teemo

Von den Stats und der Aufmachung her, erinnert der neue Champion an Teemo. Auch Zoe ist eine ungreifbare Einheit mit sowohl einem Angriffs- als auch Lebenspunkt. Wie bei dem pilzeliebenden Yordle wird die Fähigkeit bei der kleinen Fee auch dann getriggert, wenn sie Schaden am Nexus verursacht.