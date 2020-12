Bundesliga: Darum können Leverkusen und Leipzig Bayern knacken -Kolumne

Während sie beim BVB das Erreichen der Saisonziele "stark gefährdet" sehen, wie es Sportdirektor Michael Zorc im Zuge der Favre-Trennung formulierte , sind zwei andere Klubs voll in der Spur, was sowohl die eigene Leistung, aber eben auch das Erreichen der Ziele betrifft. Oder sogar das Übertreffen?

Auch RB mit Chancen

Was sowohl Leverkusen als auch dem zweiten L-Klub, der die Bayern in dieser Saison ernsthaft herausfordert, RB Leipzig, voll in die Karten spielt, ist die im Grunde nicht vorhandene Erwartungshaltung - was den Gewinn der Meisterschaft betrifft. Ganz Fußball-Deutschland scheint einig, und zwar einiger denn je, dass die Schale sowieso nur den Bayern gehört. Man kann sich auch kaum mehr dran erinnern, dass mal ein anderer das glänzende Stück in den Himmel recken durfte (2012 war es, Borussia Dortmund).