NFL: Pittsburgh kassiert zweite Niederlage in Folge

Die vor zwei Wochen noch ungeschlagenen Pittsburgh Steelers haben in der US-Football-Profiliga NFL ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team um Quarterback Ben Roethlisberger unterlag den Buffalo Bills 15:26 und liegt im Rennen um Platz eins in der AFC nun hinter Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs, der zuvor 33:27 bei den Miami Dolphins gewonnen hatte. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes hat nur eins von 13 Saisonspielen verloren.