Boateng und Alaba überraschen Kinder in Krankenhäusern

Jerome Boateng und David Alaba haben sich auch von Corona nicht aufhalten lassen. Das Innenverteidiger-Duo des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hat per Video-Call einige kranke Kinder in der Haunerschen Kinderklinik in München, in der Charite in Berlin und im Wiener St. Anna Kinderspital angerufen. Auf diesem Wege machten sie den Kindern, deren Familien aber auch den Ärzten und Pflegekräften vor Weihnachten eine große Freude und gaben ihnen nochmals zusätzliche Motivation und Kraft.