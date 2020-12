NFL: Brady meldet sich mit Bucs zurück - Bailey verschießt alles

Tom Brady bringt sein Team zurück in die Erfolgsspur © AFP/SID/Mike Ehrmann

Footballstar Tom Brady (43) hat sich in der US-Profiliga NFL mit den Tampa Bay Buccaneers nach zwei Heimniederlagen in Folge zurückgemeldet. Das Team aus dem Bundesstaat Florida gewann 26:14 gegen die Minnesota Vikings mit dem völlig indisponierten Kicker Dan Bailey und festigte den zweiten Platz in der NFC South.