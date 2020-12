Kroatischer Erfolgstrainer Otto Baric gestorben - VfB Stuttgart trauert

Der frühere kroatische Erfolgstrainer Otto Baric ist im Alter von 88 Jahren in Zagreb gestorben. Auch der VfB Stuttgart trauert um seinen früheren Coach.

Das gab der nationale Verband am Sonntag bekannt. Baric, der vor allem in Österreich reihenweise Titel holte, war in der Saison 1985/86 Trainer des VfB Stuttgart.