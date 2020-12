Bundesliga: Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann zürnt nach Gelb-Roter Karte

In der Partie von Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim war dies allerdings der Fall. Die Gastgeber führten nach einer Stunde schon mit zwei Toren Vorsprung, als Florian Grillitsch in der 64. Minute nach einem Zweikampf mit Nadiem Amiri die Gelb-Rote Karte sah.

Hoffenheim-Torwart Baumann regt sich auf

"Die Schiedsrichter müssen einfach ein Gespür dafür entwickeln, wie hart was war. Er geht ohne Absicht auf die Beine von Nadiem, er will den Ball wegspitzeln und trifft ihn auch", echauffierte sich Baumann bei Sky und attackierte Leverkusens Amiri anschließend auch noch verbal. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

"Mich ärgert das. Die Spieler kriegen was ab, schreien ohne Ende. Da denkst du, da ist sonst was passiert. Zwei Minuten später stehen sie auf und hüpfen wie ein junges Reh", brach es aus dem 30-Jährigen heraus. "So was geht mit auf den Sack, ganz ehrlich."