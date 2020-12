3. Liga: FC Bayern II überrascht beim 1. FC Saarbrücken

Bayerns Zweite ging durch Timo Kern in der 14. Minute in Führung. Tobias Jänicke beförderte das Leder zum 1:1 des 1. FC Saarbrücken in die Maschen (26.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Lenn Jastremski mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Team von Lukas Kwasniok.

1. FC Saarbrücken schwächelt in der 3. Liga

Der 1. FC Saarbrücken kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den zweiten Tabellenplatz auf Dauer zu halten, ist das definitiv zu wenig.