3. Liga: SV Meppen nach Sieg bei Hansa Rostock weiter mit Aufwind

Für den FC Hansa Rostock gab es in der Partie gegen den SV Meppen, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen.

Valdet Rama brachte Meppen in der 36. Spielminute in Führung. Die Elf von Coach Torsten Frings machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf, als Hassan Amin per Strafstoß zur Entscheidung traf. Rostocks Jan Löhmannsröben sah obendrein die Rote Karte.