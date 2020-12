Europa League: Auslosung mit Leverkusen und Hoffenheim LIVE in TV, Stream & Ticker

Die erste K.o.-Runde in der Europa League beginnt am 18. Februar © Imago

Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim warten auf ihre Gegner im Sechzehntelfinale der Europa League. Die Auslosung in Nyon liefert die Antworten.

In der Europa League werden am Montag die Partien der ersten K.o.-Runde ausgelost (ab 13 Uhr im LIVETICKER ).

Die beiden Bundesliga-Klubs Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim sind jeweils als Gruppenerste in die Zwischenrunde eingezogen und befinden sich bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon im Topf der gesetzten Teams.