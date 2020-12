Schlechte Nachricht für Klopp: Jota fehlt Liverpool bis zu zwei Monate

Jota, der in 17 Einsätzen für die Reds neun Tore erzielt hat, zog sich die Verletzung am Mittwoch im letzten Champions-League Gruppenspiel beim FC Midtjylland (1:1) zu. "Es ist schlimmer, als wir zuerst dachten, aber nicht so schlimm, wie wir danach dachten", sagte Klopp am Sonntag. Eine Operation sei nicht nötig.