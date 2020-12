Schalke weiter sieglos - Uth-Verletzung überschattet Remis in Augsburg

Wie das Tabellenschlusslicht noch während der Begegnung mitteilte, sei der 29-Jährige allerdings "ansprechbar und stabil". Uth wurde in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht, mehrere Bundesligaklubs richteten dem früheren Nationalspieler via Sozialer Medien Genesungswünsche aus.

Dass die Königsblauen nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg warten und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) jagen, interessierte in Augsburg nur am Rande. Suat Serdar brachte die Gastgeber mit einem Eigentor zunächst in Führung (32.), doch Benito Raman (52.) und Nassim Boujellab (61.) drehten zwischenzeitlich das Spiel für die Schalker.