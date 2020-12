Red Bull München gewinnt nach Torspektakel MagentaSport Cup

Red Bull München präsentiert sich vor dem Saisonstart in der DEL bereits gut in Form. Im Finale des MagentaSport Cup gewinnen die Münchner gegen Bremerhaven.

Voakes, Aulie und Kastner lassen München jubeln

Am Turnier nahmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Die zweimal verschobene Spielzeit startet am Donnerstag mit dem Rheinderby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG (19.30 Uhr).

Jede Mannschaft absolviert 38 Hauptrundenspiele, es gibt eine Süd- und eine Nord-Gruppe. Danach folgen die Play-offs mit Viertelfinale (best of three), Halbfinale und Finale (jeweils best of seven).