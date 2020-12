England: Tottenham nach Führung nur Remis

Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho spielte im Londoner Derby bei Crystal Palace trotz Führung nur 1:1 (1:0) und muss mit 25 Punkten um die Tabellenführung bangen. Nationalstürmer Harry Kane (23.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jeffrey Schlupp (81.) den Ausgleich erzielte. Am Abend hatte Teammanager Jürgen Klopp mit Titelverteidiger FC Liverpool die Chance, mit einem Sieg beim FC Fulham die Spitze zu übernehmen.

Am Samstag hatten die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner mit dem FC Chelsea die zweite Saisonniederlage kassiert. Beim FC Everton verloren die Blues 0:1 (0:1) und haben weiter 22 Punkte auf dem Konto.

Vier Tage nach dem Aus in der Champions League hatte Rekordmeister Manchester United ebenfalls ein Erfolgserlebnis verpasst. Im Derby gegen Vizemeister City mussten sich die Red Devils im 151. Ligaduell im heimischen Old Trafford mit einem 0:0 zufrieden geben.

Am vergangenen Dienstag hatte United beim Bundesligisten RB Leipzig 2:3 verloren und war damit in die Europa League abgestiegen. City war dagegen als Gruppensieger souverän ins Achtelfinale eingezogen. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, hinkt aber in der Meisterschaft ebenfalls den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.