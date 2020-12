Skiflug-WM: Geiger und Co. nach Taktik-Kniff auf Gold-Kurs

Eine deutsche Auswahl hat seit der WM-Premiere 2004 in Planica noch keinen Sieg bei einem Mannschaftsfliegen gefeiert. 2012 in Harrachov und 2016 in Bad Mitterndorf hatte es mit Silber die beste Platzierung gegeben, aus diesen Teams war am Sonntag niemand mehr am Start. Den letzten deutschen Sieg in einem Teamfliegen überhaupt gab es am 18. März 2000 in Planica durch ein DSV-Quartett um Sven Hannawald und Martin Schmitt.