Zweierbob: Friedrich revanchiert sich für erste Saisonpleite

Am Samstag hatte im fünften Saisonrennen erstmals Lochner mit Anschieber Eric Franke hauchdünn die Nase vor Friedrich gehabt, die deutschen Schlitten sind nach der Hälfte der Weltcup-Saison somit weiterhin ungeschlagen. Schon am kommenden Wochenende stehen zwei weitere Rennen in Igls an.