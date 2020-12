Biathlon: DSV-Staffel mit Lesser, Rees, Doll, Horn landet auf Podest

Die deutsche Biathlon-Staffel schafft beim Weltcup in Hochfilzen ohne Arnd Peiffer den Sprung aufs Podium. Der 33-Jährige soll am Dienstag zurückkehren.

Peiffer wird am Dienstag zurück erwartet

Das DSV-Quartett benötigte ohne Olympiasieger Peiffer, der am Freitag aus persönlichen Gründen aus Hochfilzen abgereist war, sieben Nachlader und lag 44,1 Sekunden hinter den siegreichen Schweden (0+8). Die Tre Kronor gewannen bei dichtem Schneefall in 1:16:31,5 Stunden vor den favorisierten Norwegern (1+11/+5,7).

Peiffer wird beim zweiten Teil des Weltcups in Hochfilzen wieder dabei sein. "Er wird definitiv am Start sein", sagte Bundestrainer Mark Kirchner am Sonntag. Peiffer (33) wird am Dienstag zum Training wieder in Österreich erwartet.