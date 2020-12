Bundesliga: Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider wehrt sich gegen Fan-Kritik

Jochen Schneider steht bei den Schalke-Fans in der Kritik © Imago

"Für diese Krise seid ihr zu großen Teilen mitverantwortlich (...) Den dringend erforderlichen Neuanfang trauen wir euch nicht zu", schrieben die Ultras in einer Antwort auf einen Brief des Vorstandes an die Fans und Mitglieder.