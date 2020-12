2:1 beim KSC: Fortuna weiter auf dem Vormarsch

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Bundesliga die Erfolgsserie des Karlsruher SC beendet und ist in Schlagdistanz zur Aufstiegszone vorgerückt.

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Erfolgsserie des Karlsruher SC beendet und ist in Schlagdistanz zur Aufstiegszone vorgerückt. Die Rheinländer feierten bei den Badenern durch ein 2:1 (1:0) trotz Unterzahl in der Schlussphase ihren zweiten Sieg in Folge. Nach dem dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen liegt die Fortuna nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten VfL Bochum. Karlsruhe dagegen musste nach vier Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.