In Abwesenheit der Top-Nationen: Deutsche Langläufer enttäuschen in Davos

Die deutschen Skilangläufer suchen gut zwei Monate vor der Heim-WM in Oberstdorf weiter ihre Form und enttäuschen auch in Abwesenheit der Top-Nationen.

Beim Weltcup in Davos konnte sich auch in Abwesenheit der Top-Nationen Norwegen, Schweden und Finnland kein DSV-Starter unter den Top 10 platzieren. Die besten Ergebnisse für die Mannschaft von Bundestrainer Peter Schlickenrieder waren in den Freistil-Rennen am Sonntag elfte Plätze von Katharina Hennig über 10 km und Florian Notz über 15 km.