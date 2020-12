US Open: Golferin Popov nach drei Runden weit zurück

Die British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat bei den US Open in Houston/Texas nicht an ihren herausragenden Start anknüpfen können.

Die British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat bei den US Open in Houston/Texas nicht an ihren herausragenden Start anknüpfen können. Die 28-Jährige fiel nach der 69er-Runde zum Auftakt am Wochenende mit 76 und 75 Schlägen weit zurück, vor dem Schlusstag des letzten Majorturniers des Jahres liegt sie auf Platz 51.