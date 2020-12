VfB Stuttgart: Silas Wamangituka & Co. verzücken die Bundesliga

An diesem Abend waren die jungen Wilden nicht aufzuhalten.

Mit unwiderstehlicher Dynamik überrollte der VfB Stuttgart Vizemeister Borussia Dortmund und fügte dem Team von Lucien Favre mit dem 5:1 die höchste Heimniederlage seit Jahren zu. Für Favre war die Klatsche gleichbedeutend mit dem Aus , der BVB zog einen Tag nach der Partie die Reißleine und trennte sich vom Schweizer. Fünf Tore bei einer Niederlage im eigenen Stadion hatte Dortmund zuletzt bei einem 1:5 am 12. September 2009 kassiert. ( Service: Ergebnisse der Bundesliga )

Reus lobt Stuttgart: "War kein Zufall"

Sogar der Gegner geriet nach dieser Lehrstunde ins Schwärmen. "Wie die Tore gefallen sind, war kein Zufall", erklärte BVB-Kapitän Marco Reus nach der Partie - und erhielt prominente Unterstützung für seine These.

"Viele nehmen den VfB nicht ernst und sehen nicht, was sich in den vergangenen Wochen in Stuttgart entwickelt hat", lobte Hans Meyer, Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach, im CHECK24 Doppelpass die Schwaben.