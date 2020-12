Paul Pogba auf Instagram mit Bekenntnis zu Manchester United

Pogba vor dem Abschied: Seine Optionen in der Analyse

Der 27-Jährige schrieb auf Instagram: "Ich habe immer und werde immer für Manchester United, meine Teamkollegen und die Fans kämpfen. Die Zukunft ist weit weg. Was zählt, ist das Heute und da bin ich zu 1000 Prozent dabei."

Der mit 105 Millionen Euro teuerste Neuzugang in der Geschichte der Red Devils betonte weiter: "Zwischen dem Verein und mir war immer alles klar und das wird sich auch nie ändern." Sein Statement beendete der Franzose mit kritischen Worten. "Wenn man nicht weiß, was im Inneren vor sich geht, sollte man nicht reden."

Pogba bekräftigt Raiola-Aussagen nicht

Nicht auszuschließen, dass sich diese Kritik an seinen Berater Mino Raiola richtet. Dieser hatte am Dienstag in einem Interview mit der italienischen Sportzeitung Tuttosport bekanntgegeben, dass Pogba United bald verlassen werde. "Ich kann sagen, dass es für Paul Pogba bei Manchester United vorbei ist", behauptete Raiola da.