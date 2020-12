Mesut Özil: Fenerbahce Istanbul offenbar interessiert

In der Heimat von Özils Eltern soll Informationen der Bild am Sonntag zufolge Ex-Meister Fenerbahce Istanbul großes Interesse an einer zeitnahen Verpflichtung des 32-Jährigen haben und sich aufgrund bereits erstellter Finanzierungsmodelle auch gute Chancen auf den Transfer ausrechnen.

"Zu 90 Prozent wird Özil sich uns in der Winterpause anschließen", zitierte die BamS Istanbuls Beiratsmitglied Murat Zorlu. Sollte dieser Plan scheitern, will Fener-Boss Ali Koc Özil angeblich auch noch im kommenden Sommer nach Ablauf seines Vertrags in London an den Bosporus locken.