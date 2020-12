KSC vs Düsseldorf 1-2, FCN - Kickers 2-1, St. Pauli - Aue 2-2, Braunschweig - Osnabrück 0-2

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga verlor der KSC nach zuletzt vier Siegen in Folge trotz Überzahl zuhause gegen den Bundesliga-Absteiger mit 1:2. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Fortuna hatte in der laufenden Saison zuvor auswärts lediglich einen Punkt geholt. Nach dem dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen liegt das Team von Uwe Rößler nur noch drei Punkte hinter dem Tabellendritten VfL Bochum. ( Service: Ergebnisse und Spielplan )

Kurioser Platzverweis gegen Kastenmeier

Nach guter Anfangsphase ließen die Hausherren nach, Düsseldorf ging folglich in der 12. Minute durch das Kopfballtor von Verteidiger Luka Krajnc nach Ecke von Edgar Prib in Führung. Und die Gäste hätten zur Pause noch höher führen müssen: Kenan Karaman hätte - alleinstehend vor KSC-Keeper Marius Gersbeck querlegen müssen.

In der 2. Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: Nach dem 2:0 der Fortuna durch Kristoffer Peterson (58.) gelang dem KSC durch den verwandelten Elfmeter von Philipp Hofmann der Anschlusstreffer.

Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier flog in dieser Szene mit Gelb-Rot vom Platz, da er den Ball weggeschlagen hatte.

Last-Minute-Treffer! Nürnberg gewinnt Derby

Verteidiger Asger Sörensen rettete den Sieg des Clubs in der Nachspielzeit mit seinem ersten Saisontreffer (90.+2) und besiegelte die Niederlage der Kickers, die nach wie vor mit nur vier Zählern am Tabellenende stehen. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Für den FCN war es der dritte Sieg im vierten Spiel. Manuel Schäffler hatte die Nürnberger nach perfekter Vorlage von Felix Lohkemper in der 36. Minute per Kopfball in Führung gebracht und damit im achten Einsatz sein 6. Saisontor erzielt.