Bundesliga: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 4:1, Bailey trifft doppelt

Bayer 04 Leverkusen steht dank eines verdienten 4:1-Erfolgs gegen die TSG Hoffenheim nach 2284 Tagen wieder an der Spitze vor dem FC Bayern. Die Münchner hatten am Samstagabend gegen Union Berlin Punkte liegen gelassen . ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Leon Bailey (4./27.), der bereits am Donnerstag in der Europa League gegen Slavia Prag (4:0) zweimal getroffen hatte, Jungstar Florian Wirtz (55.) sowie Lucas Alario (90.+1) per Handelfmeter erzielten die Treffer für Bayer. Hoffenheim, für das Christoph Baumgartner (50.) sehenswert traf, rutschte durch die fünfte Niederlage der Spielzeit auf Platz zwölf ab. Hoffenheims Florian Grillitsch (64.) wegen wiederholten Foulspiels und Stefan Posch (79./Handspiel) sahen zudem noch die Gelb-Rote Karte. (Service: Ergebnisse und Spielplan)